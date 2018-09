L'Attacco dei Giganti - Stagione 3 accoglierà un altro Titan Shifter?

La terza stagione dell’anime de L’Attacco dei Giganti ha introdotto molti elementi sorprendenti, ma di certo il più interessante è stato l’arrivo di Kenny e degli scontri fra umani provocati dal plotone alle sue dirette dipendenze. Come se non bastasse, lo scorso episodio ci ha proposto degli sviluppi imprevedibili...

Nel corso della puntata trasmessa domenica sera su VVVVID, Kenny si è ritrovato in fin di vita e ha rivelato di possedere una fiala del siero capace di trasformarlo in un Titan Shifter, se utilizzato. Quando Rod Reiss ha assunto le disgustose sembianze da Gigante strisciante, il risultato della sua trasformazione ha fatto crollare la caverna sotterranea della famiglia Reiss, costringendo Eren ad attivare i suoi nuovi poteri pur di salvare i compagni. Peccato che Kenny non sia stato altrettanto fortunato...



Sebbene l’uomo sia riuscito a salvarsi, l’ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti l’ha lasciato in condizioni gravissime: il suo plotone è stato completamente annichilito, ed il proprio corpo è ricoperto ormai di ferite e ustioni mortali. Seduto contro un albero, l’uomo ha dunque tenuto un confronto col capitano Levi, durante il quale ha tirato fuori il siero necessario alla trasformazione: probabilmente l’unico oggetto che possa ormai salvargli la vita.



Ma si trasformerà sul serio? Avendo stretto un’alleanza con Rod Reiss, Kenny ha avuto molte occasioni per diventare un Titan Shiter, eppure non l’ha ancora fatto. È mai possibile che cambi idea ad un passo dalla morte? I fan dovranno aspettare domenica sera per conoscere la risposta, quando il nuovo episodio de L’Attacco dei Giganti svelerà le sorti del personaggio.



Secondo voi cosa ne sarà di Kenny? Vorreste che si trasformasse e che sopravvivesse?