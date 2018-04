L'Attacco dei Giganti - Stagione 3: aggiornamenti sulla colonna sonora della serie

Mancano pochi mesi al debutto della terza stagione de L'Attacco dei Giganti, in via di produzione presso Wit Studio. Nei mesi scorsi i vari producer e director dell'anime ci hanno informato sullo stato dei lavori dei nuovi episodi, ma stavolta apprendiamo novità anche sulla colonna sonora.

Hiroyuki Sawano, celebre compositore e musicista che sta lavorando alla colonna sonora de L'Attacco dei Giganti - Stagione 3, ha aggiornato i suoi fan sui proprio account social media circa la produzione della parte sonora dell'anime. Si sa, il tema musicale principale di una serie di animazione nipponica è piuttosto importante, ma pare che ci sia da star tranquilli.

In un recente post, Sawano ha informato i fan della serie che la nuova theme song è stata appena registrata in uno studio giapponese e che vedrà il debutto di un nuovo cantante nella sigla di apertura dei nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti.

Sul lato sonoro, l'adattamento animato del popolare manga di Hajime Isayama non ha mai deluso, proponendo opening theme di un discreto livello e un ottimo comparto sonoro, fatto di brani tendenzialmente epici e ben realizzati. Speriamo che, sotto questo versante artistico, la prossima stagione di Attack on Titan - in dirittura d'arrivo a luglio 2018 - sappia regalarci nuove, intense emozioni.

Le prime due stagioni dell'anime di Wit Studio sono entrambe disponibili su Netflix e VVVVID doppiate in italiano.