L'Attacco dei Giganti Stagione 3 arriva in italiano su VVVVID.it e in home video con Dynit

Tante novità in arrivo per i fan italiani de L'Attacco dei Giganti Stagione 3: gli episodi doppiati in italiano arriveranno a breve in streaming su VVVVID.it, insieme all'edizione home video in DVD e Blu-Ray a cura di Dynit.

L'annuncio è arrivato sia sui canali social di VVVVID.it che su quelli di Dynit: per quanto riguarda la piattaforma streaming, gli episodi doppiati in italiano de L'Attacco dei Giganti 3 saranno trasmessi ogni lunedì a partire dalle ore 20:00, con una doppia puntata alla settimana.

L'edizione home video, che sarà disponibile invece sia in formato DVD che in Blu-Ray, sarà distribuita sui nostri scaffali grazie a Dynit a partire dal mese di aprile, anche se non conosciamo ancora la data ufficiale. L'edizione Blu-Ray sarà disponibile anche in una Limited Edition non ancora svelata.

Ricordiamo che, ovviamente, il pacchetto di entrambi i distributori si riferisce ai primi 12 episodi dell'anime di Wit Studio, che compongono la Parte 1 della terza stagione animata tratta dal manga di Hajime Isayama. La Parte 2, invece, esordirà in Giappone proprio nel mese di aprile 2019 ed è molto probabile che potremo ammirarla in simulcast, ancora una volta, grazie a VVVVID.it.

Guarderete Attack on Titan 3 anche in italiano, in attesa della Parte 2?