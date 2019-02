L'attacco dei Giganti stagione 3: arriva il trailer inglese della seconda parte

Mancano circa due mesi all'arrivo della seconda parte della terza stagione di L'attacco dei Giganti e, dopo il primo trailer ufficiale mostrato alcuni giorni fa e che potete rivedere in questa notizia, arriva stavolta ufficialmente sottotitolato in inglese.

Il video del trailer di L'attacco dei Giganti Stagione 3 Parte 2 che vedete in calce è lo stesso presentato alcuni giorni fa, ma ufficialmente sottotitolato da Funimation. In questo modo i dialoghi presenti nel video sono più comprensibili al pubblico occidentale. La serie arriverà ad aprile su NHK, mentre in Italia continuerà la propria trasmissione in simulcast sulla piattaforma VVVVid.

L'attacco dei Giganti, conosciuto in patria come Shingeki no Kyojin, è un manga scritto e disegnato da Hajime Isayama e pubblicato da settembre 2019 sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Con l'arrivo della prima stagione animata nel 2013, la serie si è subito affermata a livello mondiale con ottime vendite e visualizzazioni, proseguite poi con l'arrivo della seconda e terza stagione e i vari film riassuntivi e live action. Lo staff di WIT Studio è già tornato al lavoro per questa nuovo ciclo di episodi, con Tetsuro Araki e Masashi Koizuka alla regia, Kyoji Asano al character design e Hiroyuki Sawano alla composizione delle musiche.