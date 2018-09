L'Attacco dei Giganti Stagione 3: dopo l'ultimo episodio, Historia è sempre più popolare!

L’episodio di domenica scorsa della terza stagione de L’Attacco dei Giganti è stacco ricco di colpi di scena e di dialoghi davvero interessanti. A ragion veduta, i fan su Twitter sono del parere che la bella Historia Reiss abbia completamente rubato la scena al protagonista della vicenda!

Come saprete se avete già letto alcuni dei nostri più recenti articoli, Historia Reiss, nell’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti, ha dovuto affrontare il proprio destino, in quanto suo padre le ha finalmente spiegato da dove provenga il potere della famiglia Reiss. Comportandosi alla stregua del villain di turno, Rod Reiss ha svelato il segreto del Titan Shifting, nonché del Titano Fondatore e dell’antenata Freida Reiss.



Dopo aver vissuto per anni lontana dalla propria famiglia, Historia ha ascoltato con molta attenzione il racconto di Rod, infatti negli ultimi episodi sembrava che fosse quasi stregata dalle sue parole. Questa settimana, invece, quando è infine arrivato il momento di agire e di mostrare i denti, la fanciulla ha dimostrato che la sua lealtà è ancora rivolta nei confronti dell’Armata Ricognitiva.



Nel momento cruciale dell’episodio, Historia ha posto al padre una domanda che ha fatto crollare, come per incanto, tutte le sue menzogne: “Padre… Perché? Perché la famiglia Reiss, in questi cento anni, non ha eliminato i Titati e liberato l’umanità? Eppure, per tutto questo tempo, abbiamo sempre avuto il potere di controllare tutti i Giganti…”



“Perché il primo Re Reiss, che costruì questo mondo all’interno delle mura, desiderava che fossimo controllati dai Titani. Il primo sovrano credeva che questo fosse l’unico modo per ottenere la vera pace...” è stata invece la risposta di Rod, che durante un lungo monologo ha persino definito il possessore del Titano Fondatore alla stregua di una divinità.



Dinanzi a queste parole, tuttavia, la ragazza ha perso le staffe, sottraendosi finalmente alle ingegnose manipolazioni del padre e liberando Eren, incatenato a pochi metri di distanza. Poiché quest’ultimo l’ha invece implorata di divorarlo e di sterminare i Giganti, Historia, ormai in preda alla collera, ha pronunciato una precisa parola che alcuni fan desideravano sentire da molto tempo...



“Sta’ zitto, piagnucolone! Sterminare i Titani?! Chi diavolo vorrebbe fare quelle str***ate?! Sto iniziando a odiare l’intera umanità! Lasciamo che sia spazzata via da Titani! Da questo momento in poi, sarò il peggior nemico del genere umano! Chiaro?! Sarò la peggiore ragazza che sia mai esista!”



Su Reddit, alcuni fan sono del parere che già da tempo, qualcuno, avrebbe dovuto dare a Eren Jaeger del “piagnucolone”. La reazione di Historia, le musiche e le sequenze di lotta hanno inevitabilmente spinto una vasta porzione del fandom a rivalutare la fanciulla e a definire la suddetta puntata come la migliore dell’intera serie.

Voi cosa ne pensate dell'imprevedibile reazione di Historia? E soprattutto, siete anche voi del parere che l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti sia uno dei migliori - se non il migliore - dell'intero anime? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!