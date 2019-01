L'Attacco dei Giganti Stagione 3: il doppiatore di Eren elenca il suo team ideale

Spunta in rete una nuova intervista a Yuki Kaji, doppiatore giapponese di Eren Jaeger, protagonista de L'Attacco dei Giganti. Il voice actor nipponico ha elencato il suo team ideale se dovesse formare di proprio pugno un gruppo di ricognizione, basandosi sulle sue preferenze e sui livelli di abilità di ciascun protagonista.

Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni, tradotte dal giapponese grazie a SNK News:

"I primi nomi che appunterei nella mia lista sono i seguenti: Mikasa, Ymir, Reiner e Hange. Si tratta di una squadra basata su una forte componente emotiva! Ciascuno di questi personaggi ha provato una serie di emozioni fortissime. Ovviamente, per quanto riguarda Hange, mi riferisco soprattutto al suo amore per i Giganti!

Poi sceglierei Armin, Annie, Christa e Reiner: loro formerebbero una perfetta "squadra bionda"!

Ma, se dovessi fare una scelta finale, allora ricadrebbe sui seguenti nomi: Eren come leader, Annie come suo vice, Reiner e Ymir come membri. Riflettendoci, c'è la possibilità che anche Bertholdt rientri in questo team. Sapete cosa hanno in comune questi soldati, vero? Tutti loro possono trasformarsi in Giganti. Certo, trattandosi quasi tutti di traditori per il mio personaggio si trasformerebbe in una lotta continua...

Allo stesso tempo, però, non è una sorta di 'dream team'? Se combattessimo tutti nella nostra forma da Gigante, avremmo una potenza altissima. Questi personaggi rientrano decisamente nella squadra ideale di Yuki Kaji!"

Qual è, invece, il vostro team ideale dopo aver esplorato l'evoluzione di ciascun personaggio durante L'Attacco dei Giganti Stagione 3? Ditecelo nei commenti! Ricordiamo che l'anime tornerà ad aprile 2019.