L'Attacco dei Giganti - Stagione 3, ecco il primo screenshot tratto dal nuovo episodio!

Atteso per le ore 21:00 circa sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, l’episodio di stasera de L'Attacco dei Giganti - Stagione 3 promette uno scontro davvero impegnativo per i nostri eroi. In attesa di poter assistere al suddetto, è spuntata in rete un’immagine che ci mostra l’assoluto protagonista della vicenda: Eren Jaeger.

Come i fan ricorderanno, solo pochi episodi fa il ragazzo ha implorato in lacrime la compagna di squadra, Historia Reiss, di divorarlo affinché questa potesse ereditare i poteri del suo Titano Fondatore. A giudicare dall’immagine visionabile in calce all’articolo, sembra però che questo momento di eccessiva debolezza da parte di Eren sia ormai stato superato, infatti il ragazzo, finalmente rivestito, si direbbe pronto a prender parte all’operazione che coinvolgerà l’intera Armata Ricognitiva.



Rod Reiss ha infatti ingoiato il liquido necessario alla trasformazione in Titano e ora si dirige verso le mura del Distretto di Orvud. L’arrivo della gigantesca creatura scaturita dalla trasformazione è previsto per l’alba, ragion per cui l'Armata Ricognitiva e il Corpo di Guarnigione stanno già pianificando l’imminente battaglia.



Forte del suo nuovo potere, proprio Eren Jeager potrebbe essere la chiave per riportare la vittoria nella missione, non trovate? Come sempre vi ricordiamo infine che la puntata de L'Attacco dei Giganti visionabile su VVVVID sarà proposta in lingua originale giapponese, con l'aggiunta dei comodi e opportuni sottotitoli in italiano.