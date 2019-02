L'Attacco dei Giganti Stagione 3: ecco il trailer della Parte 2!

A gran sorpresa, Wit Studio ha diffuso online il primo trailer dedicato a L'Attacco dei Giganti Stagione 3 Parte 2, la seconda rush di episodi che completeranno la terza season animata della serie tratta dal manga di Hajime Isayama. Potete gustare la clip in alto, dopo il salto invece approfondiamo cosa possiamo aspettarci.

Il video trailer ci mostra alcune sequenze di quella che sembra essere la battaglia tra l'Armata Ricognitiva e i Giganti, guidati dal Gigante Bestia, per ottenere nuovamente il controllo del distretto di Shiganshina, la città in cui Eren Jaeger viveva da piccolo prima che i Titani ne sterminassero la popolazione.

In poche sequenze possiamo ammirare tutti i principali protagonisti del racconto, impegnati nelle mirabolanti acrobazie dettate dal movimento tridimensionale per affrontare i loro avversari. Compaiono anche il Gigante Bestia e il Gigante Corazzato, oltre ovviamente al Titano generato dalla trasformazione del protagonista.

Ricordiamo che L'Attacco dei Giganti Stagione 3 Parte 2 tornerà nel mese di aprile 2019, ma ancora non conosciamo la data di uscita specifica. Di sicuro, però, l'anime sarà disponibile in simulcast italiano grazie a VVVVID.it, in lingua originale con sottotitoli disponibili nella nostra lingua.

Ricordiamo che il manga di Isayama, di recente, è tornato sui nostri scaffali con una nuova e fiammante edizione: la Colossal Edition di Planet Manga.