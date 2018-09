L'Attacco dei Giganti Stagione 3: l'episodio 10 ha segnato la fine di un villain

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti, il decimo della Stagione 3, ci ha messo di fronte a un momento davvero emozionante, che ha decretato la fine di un certo villain che ci ha accompagnato nel corso delle ultime puntate.

Ci riferiamo a Kenny Ackermann: il leader della cellula anti-uomo del Corpo di Gendarmeria è infine spirato in seguito alle gravi ferite riportate durante il crollo del covo dei Reiss. La sua morte è stata accompagnata da un lungo flashback, volto a farci conoscere meglio il suo passato, e infine da un toccante discorso con Levi.

Abbiamo appreso, infatti, dell'amicizia tra Kenny e Uri Reiss, il fratello di Rod che era in possesso del potere del Gigante Fondatore prima di essere divorato da Frieda secondo il consueto rito della famiglia reale. Durante la loro amicizia, che nacque in seguito a un violento scontro tra i due, Kenny rimase profondamente colpito dagli ideali di pace che muovevano l'animo di Uri, e quando seppe della sua morte per mano della figlia di Rod Reiss decise che avrebbe prima o poi ottenuto a sua volta quel potere, che permette anche di far vivere i ricordi del defunto nel corpo del nuovo Titan Shifter.

Una dinamica centrale del rapporto tra Kenny e Uri è che la loro amicizia pose progressivamente fine alle persecuzioni dei reali nei confronti degli Ackermann, i quali erano l'unico casato in grado di resistere al potere manipolatorio dei Reiss.

Tornato al presente, al villain de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 non è rimasto che esalare l'ultimo respiro di fronte a Levi, non prima però di aver dato dimostrazione di uno scampolo di umanità, scegliendo di non iniettarsi il siero per diventare Gigante che aveva rubato a Rod.

Vi è piaciuto il personaggio di Kenny?