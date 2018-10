L'Attacco dei Giganti Stagione 3: l'episodio 11 ha svelato un triste passato

L'episodio 11 de L'Attacco dei Giganti, diffuso in simulcast online grazie a VVVVID.it nella serata di domenica 7 ottobre, ci ha messi di fronte a un retroscena doloroso e triste per un personaggio a lungo dimenticato. Approfondiamone la storia!

Parliamo di Keith Shadis. Ve lo ricordate? Si tratta dell'istruttore del 104° Corpo di Addestramento Reclute, colui che ha formato il gruppo di cui fanno parte Eren, Mikasa e Armin e che proprio con il protagonista ha vissuto un rapporto di profondo astio.

I membri del nostro gruppo di Ricerca preferito, infatti, hanno deciso di recarsi proprio presso l'uomo che, soltanto pochi mesi prima, li ha formati come militari, poiché Eren è sicuro che Keith sia in possesso di un segreto riguardante il passato di suo padre, Grisha Yaeger: questo perché il giovane ha ricordato la vera identità di Shadis, che corrisponde al comandante dei Ricognitori prima di Erwin Smith, un soldato con cui proprio Grisha aveva intessuto un rapporto di amicizia.

Siamo dunque venuti a conoscenza che l'ex comandante non soltanto ha dei trascorsi gloriosi, in quanto le sue gesta erano rinomate in tutti i distretti, ma anche che ha causato l'incontro tra Grisha e Carla, destinata a diventare moglie di Yaeger e madre di Eren - nonché mamma adottiva, in futuro, di Mikasa.

Non soltanto: Shadis, dopo aver lanciato la carriera di medico di Grisha, ha vissuto per anni un amore segreto proprio per Carla, ma in contemporanea alla delusione amorosa subita dal matrimonio tra i due suoi amici arrivò anche il declino della sua carriera. Per colpa del suo carattere superbo, infatti, le truppe comandate da Keith iniziarono a subire sconfitte e perdite a ripetizione, finché l'allora comandante non decise di cedere la sua carica a un allora giovane Erwin Smith.

Ecco perché l'istruttore del 104° Corpo di Addestramento ha affermato di aver vissuto la vita di Grisha Yaeger solo da spettatore e di non aver potuto fornire ulteriori indizi a Eren sulle origini di suo padre e del potere del Gigante Fondatore.

Che ve ne pare? Vi è piaciuto il retroscena su Keith nell'episodio 11 de L'Attacco dei Giganti Stagione 3?