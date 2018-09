L'Attacco dei Giganti Stagione 3: grandi ritorni nell'episodio 10 dell'anime

L'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 ha posto fine all'arco narrativo sulla Rivolta, che ha visto infine la caduta della falsa monarchia e la presenza di un nuovo sovrano sul trono dell'umanità. Intanto, però, il finale della puntata ci ha regalato ritorni davvero importanti.

Negli istanti finali dell'episodio, infatti, hanno fatto la loro comparsa Berthold e Reiner, rispettivamente il Gigante Colossale e il Gigante Corazzato. Quest'ultimo è apparso inerme e sconfitto, steso al suolo dopo aver perso una sfida contro il Gigante Bestiale.

In seguito, l'animalesco titano afferma di aver vinto il confronto e che dunque il salvataggio di Annie può aspettare. Il loro obiettivo, in questo momento, sarà quello di recuperare la cosiddetta Coordinata. In seguito, la Bestia inizia a evaporare e dalla sua schiena emerge il suo Titan Shifter: sul dorso della creatura si staglia, dunque, una figura misteriosa che avevamo già conosciuto nel season finale della Stagione 2.

L'individuo, un umano biondo e barbuto, è quindi il Titan Shifter del Gigante Bestia e si prepara a fare la sua mossa. Di sicuro rivedremo questi personaggi nel corso del prossimo arco narrativo, intitolato Ritorno a Shiganshina: nei prossimi episodi, infatti, scopriremo a fondo il passato di Grisha Yaeger.

A voi è piaciuto l'ultimo episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3?