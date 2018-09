L'Attacco dei Giganti Stagione 3: Historia ha compiuto un gesto memorabile!

L'episodio 9 de L'Attacco dei Giganti ci ha regalato un nuovo vortice di emozioni, soprattutto perché alcuni dei suoi protagonisti sembrano aver attraversato un importante processo di maturazione. Tra questi c'è la bella Historia, che si è resa protagonista di un gesto davvero memorabile.

Tutta la puntata dell'anime di Wit Studio è stata incentrata sulla battaglia tra il Corpo di Ricerca e Rod Reiss, trasformato in Gigante Anomalo, a ridosso delle mura del Distretto di Orvud. I Ricognitori hanno portato avanti un'intelligente offensiva volta a eliminare il Titano, e infine (grazie agli sforzi congiunti dei militari e di Eren, sotto le indicazioni di Erwin Smith), il nemico è finito in mille pezzi.

Come i fan ben sapranno, però, per uccidere definitivamente un Gigante occorre recidere la loro nuca: ed è stata proprio Historia, forte ormai di una rinnovata determinazione che l'ha portata ad accettare il suo destino, a scagliarsi contro il collo del Gigante maciullato e a infliggere il colpo di grazia al suo stesso padre, reo di averla condannata a una vita di sofferenza e crudeltà.

Come se non bastasse, una volta tornata a terra, gli abitanti del distretto di Orvud hanno riconosciuto nella ragazza colei che ha inflitto il colpo di grazia al Gigante che minacciava la loro città: e, in questo frangente, Historia si è presentata ai cittadini come la nuova regina del regno degli uomini.

Cosa ne pensate di questo risvolto? Senza dubbio, grazie a L'Attacco dei Giganti Stagione 3, il personaggio di Historia sta raccogliendo intorno a sé il gradimento di molti fan.