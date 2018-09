L'Attacco dei Giganti Stagione 3: Historia è finalmente consapevole del proprio ruolo

L'episodio 8 de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, in linea con le precedenti puntate, ha continuato a sconvolgere la fanbase con una serie di rivelazioni e colpi di scena. Tra i temi trattati c'è quello relativo al ruolo di Historia: la ragazza, ora, sembra estremamente più consapevole del proprio ruolo nell'affresco narrativo della serie.

Il Corpo di Ricerca, al termine di un'estenuante battaglia contro il gruppo comandato da Kenny Ackermann, è infine uscito vittorioso dalla missione di salvataggio di Eren e Historia. Ciò è avvenuto soprattutto grazie ai due giovani, che sono riusciti a opporsi al destino che li attendeva e a far fallire il piano di Rod Reiss, a cui non è rimasto altro che trasformare se stesso in un Gigante per compiere la profezia della sua famiglia.

Se, tuttavia, il nuovo Titan Shifter va fermato a tutti i costi prima che distrugga il Distretto di Orvud, dall'altro il comandante Erwin Smith sembra avere già le idee chiare sul da farsi e, mentre sembra aver già in mente un piano per fermare Rod, il suo sguardo volge già al futuro: un futuro in cui l'umanità, dopo il colpo di stato ordito dallo stesso Erwin per spodestare i falsi monarchi, ha bisogno di un vero reggente.

Quel reggente è proprio Historia, l'ultima discendente dei Reiss e quindi legittima erede al trono: la ragazza appare sconvolta di fronte alla prospettiva di regnare, tant'è che i suoi compagni cercano di prendere le sue difese cercando di far notare al loro comandante che la giovane ha vissuto un'intera vita in cui altri le hanno indicato l'identità da assumere.

La ragazza, invece, ha affermato di essere pronta a diventare regina, mostrando una determinazione mai vista prima: Historia prenderà il suo posto sul trono soltanto dopo aver ucciso Rod Reiss, però, ragion per cui sceglie di combattere tra i ranghi dei Ricognitori un'ultima volta.

È una Historia nuova e più determinata, quella che abbiamo visto nel più recente episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, finalmente consapevole del proprio ruolo e del proprio destino. Come proseguirà la sua parabola?