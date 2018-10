L'Attacco dei Giganti stagione 3, immagini in anteprima dell'episodio 11!

Dopo una breve pausa, finalmente L’Attacco dei Giganti è pronto a ripartire. Oggi, domenica 7 ottobre 2018, andrà in onda in Giappone, e in simulcast in Italia sulla piattaforma VVVVID, alle ore 21:00, l’episodio 11 (o 48 se si considera il progressivo).

Come di consueto, poco prima della messa in onda della puntata, sono apparse su alcune pagine Twitter le immagini di quel che accadrà. Da anticipazioni, il nuovo episodio de L'Attacco dei Giganti 3, intitolato “Bystander” (Spettatore), è ispirato all'arco narrativo “Rivolta” e dovrebbe rispondere ad alcuni misteri dell'episodio precedente. Sfortunatamente per soddisfare tutte le curiosità in merito agli ultimi eventi si è dovuto aspettare sino ad oggi.

Avremo finalmente modo di conoscere di più su Eren, sui progressi fatti in forma di Gigante e sul passato del padre Grisha Yeager. Nella galleria in calce potete trovare diverse immagini che ritraggono personaggi molto più rilassati e sorridenti. Il clima sembra essersi lievemente disteso, dopo i recenti scontri e le perdite. La squadra sembra meno preoccupata e tutti si concedono un pò di riposo - fino al prossimo combattimento -.

Tra le varie scene ci vengono mostrate alcuni spaccati dell'infanzia di un piccolo e adorabile Eren o ancora di una Mikasa dall'espressione truce. Di seguito potete trovare le anticipazioni dell'episodio:

“Sono trascorsi due mesi dall’investitura di Historia Reiss a Regina delle Mura. Nonostante i tanti impegni come nuova sovrana, riesce anche a prendersi cura degli orfanelli ed è conosciuta dalla gente come la Dea dell’allevamento di bestiame. Nel frattempo, tra le fila del corpo di Ricerca, Eren in forma Gigante sperimenta l’abilità d’indurimento che ha recentemente acquisito. Tale sviluppo si rivelerà un successo . Nonostante le continue trasformazioni ed esperimenti generino un profondo fardello sulle sue spalle da sopportare, Eren è sempre più volenteroso nel sacrificare la sua forza e il corpo al fine di sconfiggere tutti i Giganti, ma durante il corso dell’attività, il giovane ricorda una certa persona“.

Ricordiamo che Shingeki no Kyojin è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione, scritto e disegnato dal famoso mangaka Hajime Isayama.