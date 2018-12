L'Attacco dei Giganti Stagione 3: Kyoji Asano disegna Bertholdt Hoover

La terza stagione anime de L'Attacco dei Giganti è attualmente in pausa, e per poter vedere il finale del terzo ciclo di episodi dovremo attendere aprile 2019. Nel frattempo, per aiutare i fan a ingannare la lunga ed estenuante attesa, uno degli animatori della serie, Kyoji Asano, ha realizzato un'illustrazione di Bertholdt Hoover.

L'attesa per il ritorno de L'Attacco dei Giganti con la sua terza stagione animata è stata tra le più lunghe di questo 2018 che giunge ormai al termine. Ogni anime addicted del globo non vedeva l'ora di tornare nella spaventosa realtà gore/steampunk creata da Hajime Isayama, ma la gioia è stata relativamente breve.

Il 15 Ottobre, infatti, il terzo ciclo di episodi è andato in pausa proprio prima dell'ultima puntata, e l'episodio numero 50 (il tredicesimo della stagione) arriverà sugli schermi giapponesi solo ad aprile 2019. Questa scelta ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, e a poco è servito dare spiegazioni.

Ora, per aiutare i fan a ingannare questa estenuante attesa, uno degli animatori della serie, Kyoji Asano, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, ha realizzato un'illustrazione di Bertholdt Hoover che ha voluto condividere con il pubblico della serie.

Il disegno è più che altro uno sketch molto semplice, ma lo stile di Asano, cioè quello preponderante nella serie animata, è molto apprezzato dai fan, i quali sono riconoscenti all'artista per aver ammorbidito il tratto di Isayama rendendo i personaggi de L'Attacco dei Giganti meno anonimi e più definiti.

L'attesa è ancora lunga purtroppo, ma l'illustrazione del buon Asano è davvero una discreta distrazione.