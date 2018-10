L'Attacco dei Giganti Stagione 3: la nuova determinazione di Eren nel più recente episodio

Il più recente episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, l'undicesimo per l'anime di Wit Studio, ci ha mostrato un profondo cambiamento avvenuto nel suo protagonista, Eren Yaeger. Ora l'eroe è forte di una nuova determinazione ed è pronto a scoprire la verità su suo padre nel distretto di Shiganshina: ma cosa ha innescato la sua evoluzione?

L'episodio 11, intitolato "Spettatore", si è focalizzato sul passato di Keith Shadis, istruttore del 104° Corpo di Addestramento di cui facevano parte Eren, Mikasa, Armin e tutti i loro attuali compagni. I trascorsi del soldato, che vi abbiamo già raccontato, sono strettamente connessi a Grisha Yaeger e sua moglie Carla, genitori del protagonista.

Dopo avergli raccontato la sua carriera, Keith ha colpito Eren con un ultimo discorso dedicato alle parole che Carla Yaeger gli rivolse in passato: dopo aver inveito contro di lei sull'importanza delle persone speciali destinati a compiere grandi gesta, la donna ha sorpreso l'ex comandante dei Ricognitori facendogli capire che ciò che conta davvero non è essere grandi, ma piuttosto vivere.

Ecco le parole della dolce madre di Eren: “Bisogna per forza essere speciali? Io non credo. Per lo meno, mio figlio può benissimo fare a meno di essere grande. Non è necessario che sia migliore delle altre persone. Lo guardi bene. È così carino! È già abbastanza importante così com’è. Gli è bastato nascere in questo mondo".

Il nostro, che in precedenza era caduto in uno stato di depressione derivato dalla verità sulle origini dei suoi poteri, aveva raggiunto la consapevolezza di non essere una persona speciale, né un predestinato: piuttosto, si sentiva una persona che ha ricevuto il potere dei Gigante Fondatore per una casualità, indegno e inutile per portare un fardello di questo tipo.

Le parole che pronunciò suo madre, però, hanno innescato un nuovo cambiamento in lui: ora, il protagonista de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 ha capito di dover vivere la propria vita con gratitudine e serenità, ma al tempo stesso tenendo conto della responsabilità di cui è portatore.

Eren e i suoi compagni, ora, dovranno dirigersi a Shiganshina: quali verità scoprirà sul passato di suo padre?