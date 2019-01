L'Attacco dei Giganti Stagione 3, Parte 2: ulteriori aggiornamenti dal compositore

Manca sempre meno al debutto della seconda parte de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, la cui messa in onda è prevista per la primavera di quest'anno. Intanto il compositore della colonna sonora ci fornisce ulteriori aggiornamenti sulla produzione.

Parliamo di Hiroyuki Sawano, compositore di serie per Wit Studio, che già a inizio gennaio ci aveva informato che i lavori sulla colonna sonora per L'Attacco dei Giganti Stagione 3 Parte 2 erano appena iniziati. Ora, tramite un tweet, ci fornisce un ulteriore spunto per carpire qualche informazione sulla fase produttiva.

In un tweet pubblicato sul proprio account Twitter personale, infatti, Sawano ha scritto le seguenti parole:

"Oggi inizia una nuova sessione di registrazioni. Al basso c'è Mr. Tanabe, alla chitarra c'è Iamuro, mentre alla batteria abbiamo barba bianca!"

Il signor Sawano è dunque intento nel presentarci tutti i protagonisti che contribuiranno a realizzare il comparto sonoro degli episodi che comporranno la seconda parte della terza stagione anime di Attack on Titan.

Il ritorno della serie, che adatterà l'arco narrativo del ritorno a Shiganshina, è previsto per aprile 2019, in simulcast italiano su VVVVID.it.