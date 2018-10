L'Attacco dei Giganti Stagione 3: qual è il segreto sepolto sotto casa Yaeger?

L'Attacco dei Giganti Stagione 3 è ufficialmente in pausa, ma ovviamente l'anime di Wit Studio ci ha lasciato al termine del 12° episodio con un grande interrogativo: cosa si cela sotto casa Yaeger? Qual è il segreto che Grisha, il padre di Eren, ha covato così gelosamente nella propria cantina, di cui ha lasciato la chiave al figlio?

Gli ultimi istanti dell'episodio 12 della terza stagione di Attack on Titan, infatti, è terminato con l'Armata di Ricognizione che marcia verso le macerie dei distretto di Shiganshina: l'obiettivo è utilizzare il nuovo potere dell'Indurimento conseguito da Eren per chiudere la breccia nel Wall Maria e fermare l'avanzata dei Giganti, per poi introdursi in tutta tranquillità nella cantina di casa Yaeger.

Il grande segreto legato alle gesta di Grisha, il padre del protagonista, sembra interessare ai protagonisti su più fronti. Se gran parte del Corpo di Ricognizione è desideroso di porre fine il prima possibile alla piaga dei Titani, dal canto suo Eren intende scoprire meglio le proprie origini e il motivo per cui il genitore, anni prima, gli iniettò la sostanza che l'ha condannato per sempre.

Anche altre figure, però, vogliono svelare a tutti i costi il mistero sul mondo: Erwin Smith è uno di questi. Il comandante dei Ricognitori, nonostante sia impossibilitato a combattere perché non ha più un braccio, è comunque intenzionato a guidare l'avanzata verso il Wall Maria. È stato Erwin a orchestrare il colpo di stato che ha infine posto Historia Reiss sul trono degli uomini, ed è tuttora convinto che le verità sepolte sotto casa Yaeger forniranno delle risposte all'enigma che lo attanaglia dalla sua gioventù: per quale motivo il primo re Reiss cancellò la memoria dell'umanità e com'era davvero il mondo prima della venuta dei Giganti? Perché i Titani hanno infestato la terra?

La sensazione è che tutte queste risposte arriveranno, finalmente, nella seconda parte dell'anime: L'Attacco dei Giganti Stagione 3, però, non tornerà prima di aprile 2019.