L'Attacco dei Giganti Stagione 3: a quanto pare, l'episodio 12 sarà memorabile!

Il prossimo episodio de L'Attacco dei Giganti, il 12° della Stagione 3, sarà trasmesso in simulcast su VVVVID.it domani sera, domenica 14 ottobre, e sembra proprio che la puntata ci mostrerà qualcosa di memorabile.

La dodicesima puntata della terza stagione anime a cura di Wit Studio si intitolerà "La notte prima della Battaglia per riprendere le mura" e, stando alle anticipazioni che emergono dalla Rete, potrebbe essere una delle più interessanti realizzate finora.

Il potere dell'Indurimento che Eren ha sviluppato gli permetterà finalmente di chiudere la voragine creata dal Gigante Colossale nel Wall Maria: in questo modo, i Ricognitori potranno studiare un piano di battaglia per riprendersi quella parte del territorio e indagare nella cantina di casa Yaeger, ma prima occorrerà prepararsi adeguatamente.

Questa è, in sostanza, la trama del prossimo episodio de L'Attacco dei Giganti Stagione 3 che, come si evince dalla scheda presente sul sito ufficiale, avrà uno staff di tutto rispetto con una sfilza decisamente imponente di art director: Norihiro Naganuma, Takafumi Ando, Kyoji Asano, Keihiro Tezuka, Yuki Ikuta, Yumi Shimojo, Rena Kawasaki, Takaaki Chiba, Satomi Miyazaki, Naomi Osugi, Emi Tomita, Yuko Yamamoto, Mai Teshima, Masaaki Tanaka, Masato Kudo, Yuko Sera e Takuma Hu.

Ciò significa, in sostanza, che sotto il profilo artistico ci aspetta un episodio davvero sontuoso che, in fondo, chiuderà il midseason finale prima di una piccola pausa per l'anime di Wit Studio.

In basso, infine, vi proponiamo una prima immagine preview della puntata, mentre in alto potete ammirare il trailer. Appuntamento domani sera, a partire dalle ore 21:00!