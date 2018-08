L'Attacco dei Giganti Stagione 3: spunta in rete la copertina del primo volume Home Video

Nelle ultime ore è spuntata in rete l’illustrazione che farà capolino sulla copertina del primo volume dell’edizione Home Video nipponica de L’Attacco dei Giganti - Stagione 3. Come prevedibile, i protagonisti della copertina saranno proprio Kenny ed il capitano Levi!

Visionabile in calce all’articolo, la splendida illustrazione immortala Levi e Kenny nel mezzo di una furibonda lotta aerea consumata fra i tetti di una città. Come saprete se avete già visto i primi sei episodi della nuova stagione de L’Attacco dei Giganti, Kenny “lo Squartatore” e i suoi uomini sono i nuovi nemici con cui Levi, Eren, Mikasa e gli altri protagonisti della serie dovranno fare i conti nel corso dell'attuale arco narrativo della serie.

Prodotta da Wit Studios, la terza stagione de L’Attacco dei Giganti ha esordito ufficialmente sul circuito televisivo nipponico lo scorso 23 luglio. La produzione ha già confermato che la stagione in corso si comporrà di 25 episodi, ma ancora non è chiaro quando si concluderà.



In Italia i nuovi episodi della terza stagione de L’Attacco dei Giganti sono visionabili sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID, che ogni domenica sera ci propone un nuovo episodi con sottotitoli in lingua italiana. Sfortunatamente non sappiamo ancora quando la serie sarà disponibile anche in versione doppiata, ma nel frattempo possiamo consolarci con la copertina del primo blu-ray nipponico, che probabilmene, a tempo debito, sarà riproposta anche nel Bel Paese da Dynit.