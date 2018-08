L'Attacco dei Giganti Stagione 3 ha svelato importanti dettagli sulla famiglia Reiss

La famiglia Reiss, e il tragico passato dei suoi membri, è al centro degli episodi in corso de L'Attacco dei Giganti Stagione 3. L'ultima puntata, la sesta, dell'anime di Wit Studio ha infine svelato tutti i dettagli sul loro tragico passato e sui loro segreti.

È emerso, infatti, che i Reiss possiedono un potere speciale che gli permette di manipolare i ricordi dell'umanità: Rod e sua figlia Historia lo palesano a spese del povero Eren, il quale (come vi abbiamo già raccontato) ha riportato a galla le memorie legate a suo padre Grisha e alle circostanze in cui è diventato un Gigante.

Ma, in seguito, abbiamo appreso cosa è davvero accaduto alla famiglia Reiss la notte in cui la chiesa in cui si trovavano fu distrutta: tra i membri della famiglia c'era una delle figlie di Rod, Frieda, la quale nel corso degli anni si incontrava segretamente con Historia quando era una bambina (tuttavia, per non mettere in pericolo la piccola, a ogni incontro le cancellava la memoria).

Frieda era in grado di trasformarsi in Gigante e possedeva il potere speciale che al momento è detenuto da Eren e che permette di controllare i titani. Grisha Yaeger, che a sua volta era in grado di mutare in una colossale creatura, decise di rubare quest'abilità alla ragazza e, nella forma di Gigante, sterminò l'intera famiglia divorando Frieda e acquisendone il potere. Come ben sappiamo, soltanto Rod riuscì a salvarsi, per poi mettere in salvo la piccola Historia.

Abbiamo poi visto che Grisha, tramite un esperimento, donò a suo figlio Eren la capacità di trasformarsi, per poi essere divorato proprio dalla sua prole, che acquisì infine il potere. Cosa ne pensate? Vi aspettavate un simile risvolto ne L'Attacco dei Giganti?