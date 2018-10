L'Attacco dei Giganti Stagione 3: l'ultimo episodio ha anticipato una battaglia decisiva

L'Attacco dei Giganti Stagione 3 ha terminato la prima parte con il suo dodicesimo episodio, che sul finale ha anticipato l'arrivo di una battaglia davvero decisiva per le sorti dei protagonisti e del mondo in cui si ambientano le vicende.

L'ultima scena della puntata, infatti, ci ha mostrato Reiner e Berthold intenti a scrutare l'orizzonte sulle mura. I due si trovano chiaramente dalle parti del Wall Maria e di sicuro stanno aspettando il Corpo di Ricognizione, partito con un vero e proprio esercito per la riconquista del distretto di Shiganshina.

I due, peraltro, appaiono davvero cambiati fisicamente rispetto a quando li abbiamo visti nella Stagione 2 o alcune puntate fa: mentre Berthold sembra aver cambiato look, assumendo un aspetto più duro rispetto a prima, Reiner pare essere davvero provato dalle ferite riportate durante una battaglia.

Questo perché, in precedenza, i due hanno perso un duello contro il Gigante Bestia, la cui posta in gioco era il salvataggio di Annie e la ricerca della "coordinata", che a dire del villain si trova in possesso di Eren.

Insomma, nella seconda parte della terza stagione anime de L'Attacco dei Giganti ne vedremo delle belle: assisteremo, con ogni probabilità, alla battaglia decisiva tra Eren, i suoi amici e i due Giganti che anni prima hanno segnato per sempre l'esistenza dei protagonisti: Reiner e Berthold, il Gigante Corazzato e il Gigante Colossale.