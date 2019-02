L'Attacco dei Giganti: svelata la durata della seconda parte della 3° stagione!

Dopo l'annuncio della data ufficiale d'esordio per la seconda parte della terza stagione dell'anime L'Attacco dei Giganti, ecco che oggi viene svelata la durata complessiva della serie. Il sito ufficiale del franchise infatti, ci comunica che i nuovi episodi che andranno in onda sono in totale dieci.

Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi dell'annuncio che ha posto fine all'estenuante attesa degli appassionati della serie creata da Hajime Isayama, L'Attacco dei Giganti: la seconda parte della terza stagione della trasposizione animata infatti, andrà in onda a partire dal prossimo 28 aprile 2019. Ora, grazie ad un ulteriore aggiornamento, vi possiamo comunicare quanti episodi andranno a comporre la suddetta seconda parte.

Il sito web ufficiale del L'Attacco dei Giganti ha in effetti aggiornato i propri dati (come potete vedere voi stessi nella parte bassa della notizia, dove riportiamo il post di JUMP World), rendendo chiaro per tutti i fan il fatto che il numero di puntate inedite che andremo a gustare corrisponde a dieci. Ora non ci resta che attendere ulteriori novità da parte di Wit Studio e Production I.G, magari con un bel full trailer da assaporare.

La piattaforma di streaming gratuita e legale di VVVVID.it, che nel corso del 2018 ci ha proposto la prima parte della terza stagione de L’Attacco dei Giganti, non ha ancora fatto sapere nulla a riguardo, ma ci sono buone chance che finisca ancora una volta per proporre gli episodi sottotitolati in italiano in concomitanza con la messa in onda nipponica. In attesa di conferme, vi ricordiamo intanto che la piattaforma trasmetterà a breve anche la versione doppiata degli episodi finora trasmessi de L'Attacco dei Giganti Stagione 3, i quali saranno disponibili anche in Blu-ray disc e DVD a partire dal mese di aprile grazie all’editore Dynit.

Riportiamo di seguito la sinossi ufficiale riportata su VVVID.it:

"In precedenza gli uomini temevano il mondo esterno. Vivevano circondati da mura invalicabili, innalzate allo scopo di proteggere l’umanità dai Giganti: creature a immagine dell’uomo, ma snaturate nel comportamento e negli appetiti.

Inchiodati a catene invisibili, gli uomini oggi hanno imparato che neppure dentro le mura la sicurezza è garantita. Dopo la brutale minaccia del Gigante Bestia e la fuga dei traditori, Eren e compagni vedono scossi nelle fondamenta i valori con cui sono cresciuti. Minacciati nella sopravvivenza continueranno a cercare un fuoco di verità che illumini il loro cammino."