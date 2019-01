L'attacco dei Giganti: svolta per il Gigante Bestia nel capitolo 113?

L'attacco dei giganti si sta mostrando sempre più sanguinolento e temerario nella svolta che gli eventi hanno preso durante gli ultimi capitoli. La situazione politica delicata e i tentativi di colpo di stato interno hanno portato a uno dei più sanguinosi scontri che hanno visto protagonista il Gigante Bestia.

Nel capitolo 112 di L'attacco dei Giganti Zeke Jaeger era ancora imprigionato nella foresta degli alberi giganti sotto il vigile controllo di Levi Ackerman e dei suoi fedeli soldati. Il marleyano mostra di obbedire agli ordini nonostante l'odio che prova per il capitano dell'armata ricognitiva. Convinto di avere ancora tempo, Levi non si cura molto di Zeke, anche se ormai si è deciso ad ucciderlo. Il gigante però lo prende in controtempo, lanciando il suo attacco molto prima che i soldati abbiano la possibilità di agire: infatti sembra che Zeke abbia ordito un piano per far bere il vino contenente il suo fluido spinale a tutti i soldati, trasformandoli in giganti grazie al suo urlo.

Il tradimento ormai effettivo di Zeke scatena le furie di Levi che, ormai conscio di non poter salvare più i propri compagni, si lancia all'inseguimento del traditore facendosi strada tra le collottole dei nuovi giganti apparsi. È così che inizia il capitolo 113, con una corsa che si trasforma velocemente in uno degli scontri più sanguinosi accaduti in L'attacco dei Giganti, dove Zeke, per contrastare l'enorme forza di Levi, deve obbligatoriamente trasformarsi per affrontarlo.

Il gigante bestia inizia lo scontro col capitano, che però lo distrugge facilmente grazie alle lance del tuono. Levi estrae quindi il corpo ustionato di Zeke Jaeger, intrappolandolo su un carro e conficcandogli una delle lance rimanenti nello stomaco per evitare di farlo fuggire. La situazione per l'eldiano si fa ormai difficile e potrebbe essere costretto a rivelare tutti i piani che lo vedono coinvolto con Eren. L'attacco dei Giganti tornerà il 9 febbraio con il nuovo capitolo, il 114, sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine.