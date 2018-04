L'Attacco dei Giganti: il trailer, la data di uscita e il nuovo poster della Stagione 3!

Come un fulmine a ciel sereno, Wit Studio scopre finalmente le sue carte su L'Attacco dei Giganti - Stagione 3: finalmente, grazie al primo trailer dell'anime e a un nuovo poster, apprendiamo la data di uscita dei nuovi episodi dell'adattamento tratto dal manga di successo di Hajime Isayama!

I nuovi episodi che comporranno la terza stagione de L'Attacco dei Giganti debutteranno in Giappone, sull'emittente NHK, a partire dal 22 luglio 2018. Per ora non conosciamo i dettagli sul numero di episodi che Wit Studio ha in serbo per tutti gli appassionati, ma intanto conosciamo la data specifica di debutto della nuova Season.

Nel trailer ammiriamo una panoramica sui personaggi principali della terza stagione di Attack on Titan, oltre a poter dare uno sguardo su un personaggio inedito che pare si confronterà con Levi. I fan del manga di Hajime Isayama sapranno sicuramente di chi si tratta, ma evitiamo di svelarvelo onde evitare scomodi spoiler per i fan dell'anime di Wit Studio.

In calce potete ammirare anche la nuova key visual, che ci mostra tutti i personaggi principali su cui si focalizzeranno i nuovi episodi de L'Attacco dei Giganti. Le prime due stagioni dell'adattamento animato sono disponibili - doppiate in italiano - su VVVVID e Netflix, ma per il momento non siamo a conoscenza di possibili simulcast da parte delle due piattaforme.