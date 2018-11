L'Attacco dei Giganti: il trailer dedicato all'uscita del volume 27 del manga

Spunta in Rete un interessante trailer: si tratta della video preview del volume 27 del manga de L'Attacco dei Giganti, che sta per essere pubblicato sul mercato giapponese e preannuncia di includere una serie di shockanti colpi di scena, com'è d'altronde nelle corde del creatore Hajime Isayama.

Le vicende avvenute nel 26° tankobon del manga di Attack on Titan hanno messo il protagonista, Eren Yaeger, in una situazione davvero spinosa: le azioni più recenti del nostro eroe hanno minato fortemente la fiducia del Corpo di Ricognizione nei suoi confronti, e per questo motivo è stato rinchiuso in prigione.

Un atto che avrà delle forti conseguenze sulla psicologia di Eren, conseguenze che abbiamo già visto tramutarsi in una sorta di cambiamento "fisico", che si è riflettuto nel look decisamente più "dark" del protagonista. Il trailer del volumetto, comunque, ci mostra anche alcune tavole dedicate ai capitoli inclusi nel tankobon.

Ricordiamo che il manga de L'Attacco dei Giganti è edito in Italia da Planet Manga per Panini Comics, mentre l'adattamento animato a cura di Wit Studio (giunto alla terza stagione, che riprenderà ad aprile 2019 con la Parte 2) viene edito per l'home video da Dynit e trasmesso in simulcast su VVVVID.it.

Voi quale incarnazione del franchise seguite? Anime o manga?