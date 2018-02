L'Attacco dei Giganti: ulteriori aggiornamenti dal compositore della terza stagione

La colonna sonora deè piena di brani piuttosto memorabili e, sin dalla seconda stagione dell'anime targato Wit Studios, un simile lavoro porta la firma di un compositore chiamato Hiroyuki Sawano.

Il compositore musicale della colonna sonora de L'Attacco dei Giganti 3 ci aveva già dato qualche piccolo aggiornamento sul fatto di star lavorando sul comparto musicale dell'attesissima terza stagione dell'anime tratto dal manga di Hajime Isayama.

Ora, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo social ufficiale, il musicista ha dichiarato che, a partire dagli inizi di marzo, lavorerà concretamente alla soundtrack dei nuovi episodi dell'anime di Attack on Titan - come riportano, d'altronde, le traduzioni del suo recente post, risalente alla giornata di ieri, lunedì 26 febbraio.

"La fine di febbraio arriva dopo domani, giusto? Questo mese mi sono occupato delle musiche per la Parte 2 di Thunderbolt Fantasy. È ancora un po' presto per registrare, ma non vedo l'ora che sia completa. Adesso ho iniziato a lavorare sulla produzione musicale della terza stagione de L'Attacco dei Giganti"

Insomma, se nei giorni scorsi il director aveva annunciato di star iniziando i lavori sulla soundtrack della serie, pare proprio la produzione della colonna sonora sia ufficialmente iniziata questa settimana.

La terza stagione de L'Attacco dei Giganti debutterà a luglio 2018.