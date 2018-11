L'Attacco dei Giganti: l'ultimo capitolo conferma l'amore tra due personaggi

Con le rivelazioni contenute nel capitolo 111 del manga L'Attacco dei Giganti abbiamo avuto la conferma dell'esistenza di una coppia, la cui relazione amorosa era stata da molto tempo ipotizzata dagli appassionati. Andiamo a scoprire di chi si parla.

La serie cartacea de L'Attacco dei Giganti non è certo nota per la tenerezza delle relazioni amorose che vi sono raccontate, ma il buon Hajime Isayama non ha in alcuni casi lesinato qualche sprazzo di sentimento, pur se immerso nella consueta coltre di tragedia che avviluppa l'intera opera. Nell'ultimo capitolo ne abbiamo avuto un buon esempio, con la scoperta definitiva di una relazione tra due personaggi.

Per chi non avesse avuto modo di leggere il capitolo 111, stiamo parlando di Sasha e di Nicolo, la cui coppia è nata grazie alla comune passione che entrambi hanno per la cucina e per il mangiare. Come gli appassionati ricorderanno Nicolo è stato catturato,e apparteneva all'esercito di Marley, per poi essere assegnato a dei compiti di cucina per i soldati all'interno delle mura. La relazione con Sasha non è mostrata esplicitamente, ma la piccola Kaya è sicura del fatto che i due uscissero insieme da tempo.

Per questo, dopo il decesso di Sasha, il disperato Nicolo ha deciso di invitare la famiglia a cena, per cucinare tutto ciò che avrebbe voluto cucinare alla ragazza di cui era evidentemente innamorato. La scomparsa della giovane, proprio per mano di Gabi e Falco, che sono stati aiutati nientedimeno che (ironia della sorte) dalla famiglia della ragazza che avevano assassinato, darà poi origine alla tragedia che vediamo svolgersi nel capitolo, in cui Nicolo tenta di vendicarsi una volta scoperta la verità.

Evidentemente Isayama ha deciso di macchiare di sangue anche questa che aveva tutte le caratteristiche di una dolce storia d'amore tra due soldati, che, pur se nemici, avevano trovato la pace in una passione che condividevano. Che l'autore abbia voluto mandarci l'ennesimo messaggio? Non esiste davvero speranza all'interno del mondo de L'Attacco dei Giganti?