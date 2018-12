L'attacco dei giganti: il capitolo 112 mostra un duro scontro tra i protagonisti!

Il nuovo capitolo 112 di L'attacco dei giganti, pubblicato sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine, mostra quanto Hajime Isayama voglia velocizzare la storia per poter arrivare a una conclusione. Dopo la sconvolgente rivelazione dello scorso capitolo, continuano le trame di Eren e Zeke e i dubbi su chi sia il vero nemico.

Dopo le ultime indiscrezioni riguardo la possibile fine della serie, ogni capitolo di L'attacco dei giganti sembra sempre più addentrarsi nei meandri delle macchinazioni di Zeke Jaeger. L'ex soldato marleyano e portatore del gigante bestia sembra aver infatti tessuto un'enorme tela che coinvolge tutti i protagonisti, con Eren che sembra dargli man forte. Proseguendo dalla rivelazione che nel vino presente nel ristorante è inserito il fluido spinale di Zeke, la scena nel locale diventa più caotica: da una parte Nicolo che spiega come tutti gli alti ufficiali dell'esercito abbiano bevuto il vino, dall'altra la fazione di ribelli guidata da Floch che fa irruzione e prende in ostaggio Hange e gli altri ufficiali, mentre Eren si siede a un tavolo con Mikasa, Armin e Gabi.

Proprio Eren darà inizio a una conversazione dove accuserà Armin e Mikasa di essere solo schiavi di volontà altrui: Armin è manipolato dai ricordi di Bertholt e da ciò che provava per Annie; Mikasa è vittima del suo sangue Ackerman che la obbliga a servire con la vita chiunque ella reputi un re. Ciò causa le ire di Armin che verrà coinvolto in uno scontro corpo a corpo con Eren, che però lo batte senza pietà. Intanto nella foresta dove Zeke è prigioniero, Levi e gli altri soldati cadono vittima del suo piano che causa la trasformazione di tutti i compagni del capitano dell'armata ricognitiva in giganti.

Le cose si mettono sempre peggio per l'armata che non riesce più a capire se Zeke è un nemico che sta manipolando Eren oppure tutto il piano è stato architettato per salvare Eldia.