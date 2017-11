L'Attacco dei Giganti: una fan art avvicina la serie anime al manga!

L'anime de L'Attacco dei Giganti ha fatto il suo agognato ritorno quest'anno, quando la seconda stagione è stata rilasciata lo scorso Aprile. Lo show prometteva ai fan che l'attesa per la terza stagione non sarebbe durata a lungo, ma sembra che un fan non ce la facesse davvero più, e un pezzo di fan art disi sta facendo strada per la rete.

Attenzione possibile Spoiler

Su Reddit, l'utente tbdunn13 ha condiviso un pezzo di artwork da Deviant Art che mostra l'aspetto adulto di Eren. L'eroe viene visto a 19 anni, cioè dopo il secondo salto temporale de L'Attacco dei Giganti. Il "Titan Shifter" sembra notevolmente più vecchio di come appare attualmente nell'anime, e i suoi lunghi capelli sono ben lontani dallo stile che i fan della serie animata ricordano.

Naturalmente, i lettori del manga conosceranno già questo aspetto. Eren ha adottato questa estetica per l'arco narrativo "Marley" attualmente in corso. Hajime Isayama ha donato al suo protagonista principale lunghi capelli, poca peluria sul viso e un aspetto giallastro per aiutarlo a infiltrarsi nel territorio nemico.

Dopo che il Corpo di Ricerca è incappato nell'oceano nell'arco narrativo "Ritorno a Shiganshina", Eren stava aspettando di poter arrivare a Marley. Il nostro eroe vi giunge finalmente nell'anno 854, quando si infiltra nel paese travestito da soldato Eldiano. Visto solo come un amputato di guerra, Eren viene curato in una fortezza di Marley e inizia a scoprire quali forze armate sono presenti sul territorio.

Recentemente, Eren si è trovato faccia a faccia con Reiner Braun, dopo aver ingannato un suo conoscente in modo che gli presentasse il Gigante Corazzato. I fan stanno ancora aspettando di vedere quale saranno le conseguenze dell'incontro, ma non si aspettano di certo un esito pacifico.

Ad ora, non si sa quando Wit Studio porterà effettivamente in vita il "vecchio" Eren nell'anime de L'Attacco dei Giganti. Quando la stagione tre debutterà l'anno prossimo, probabilmente coprirà solo una parte dell'arco "Ritorno a Shiganshina", quindi dovremo aspettare ancora a lungo.

Come sempre, potete trovare l'artwork in calce alla notizia.