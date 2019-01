L'Attacco dei Giganti: uno sketch celebra la seconda parte della stagione 3

Tramite una splendida illustrazione che ritrae i tre protagonisti della serie L'Attacco dei Giganti, Kyoji Asano, character designer e animation director dell'anime, ha deciso di celebrare la seconda parte della terza stagione, in arrivo ad aprile. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il 2019 sarà un anno pieno di soddisfazioni per i fan dell'animazione, con una grande quantità di novità che li attendono e un altrettanto imponente dose di serie già note che faranno il loro ritorno sugli schermi per tornare a stupire gli appassionati. Una delle più attese in assoluto, a causa dell'enorme quantità di seguito che è riuscito a conquistarsi nel corso del tempo, è senza dubbio L'Attacco dei Giganti.

Come ormai i lettori sapranno, la seconda parte della terza stagione è pronta a fare il suo debutto il prossimo aprile. Tramite un post sul suo account Twitter ufficiale, WIT STUDIO, la casa di produzione che si occupa dell'animazione di questa trasposizione, ha deciso di celebrare l'evento e di aumentare l'hype dei fan con uno sketch di Kyoji Asano.

Per chi non ne fosse al corrente, si tratta di colui che è responsabile per il character design e per la direzione dell'animazione del prodotto, ed è quindi particolarmente interessante vederlo al lavoro, soprattutto se si cimenta nel disegnare proprio i tre protagonisti della serie.

Come potete vedere nell'immagine contenuta nel post riportato in calce alla notizia, l'illustrazione raffigura Eren, Mikasa e Armin, e cioè il protagonista assoluto e i suoi due inseparabili amici d'infanzia. I tre saranno sicuramente protagonisti nella vicende che andremo a visionare, soprattutto considerato il grande numero di sorprese che ci sono state svelate in questa prima parte della stagione.

Che ne pensate dello sketch che Asano e WIT STUDIO hanno scelto per aumentare l'aspettativa dei fan nei confronti della seconda parte della terza stagione de L'Attacco dei Giganti in arrivo ad aprile? Ha funzionato? Fatecelo sapere nei commenti!