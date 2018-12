L'Attacco dei Giganti: uno spettacolare Funko Pop di Kenny Ackerman in arrivo!

Diamo uno sguardo ad una delle tanto amate statuette stilizzate targate Funko Pop, che questa volta raffigura uno dei personaggi più controversi della serie L'Attacco dei Giganti, il brutale Kenny Ackerman.

Ogni prodotto legato al franchise che rappresenta la nostra passione è prezioso, si tratti di una gigantografia del nostro personaggio preferito o di un portachiavi. In questo mercato si sono ritagliate un posto speciale quelle figure stilizzate che rispondono al nome di Funko Pop; quasi ogni appassionato oggigiorno possiede almeno una di queste simpatiche statuette dalla testa sovradimensionata, e, ne siamo sicuri, quella che vi stiamo per mostrare farà gola a molti.

Si tratta infatti di un prodotto che raffigura uno dei personaggi più peculiari di una serie di straordinario successo, L'Attacco dei Giganti. L'uomo di cui stiamo parlando è nientedimeno che Kenny Ackerman, detto lo Squartatore. Conosciuto per essere un uomo di assoluta brutalità e violenza, e per questo messo a capo delle forze anti uomo dell'esercito all'interno delle mura, egli è anche lo zio materno di un altro personaggio molto amato, il capitano Levi.

Quest'ultimo deve a Kenny tutte le sue abilità nel sopravvivere e nel combattere, essendo il vecchio stato suo mentore nei difficili anni di sopravvivenza nella città sotterranea. Il suo essere cruento, così come il suo passato, scompaiono in questa sua versione Funko Pop, per lasciare spazio al fascino del suo design e al carisma del suo sguardo da cowboy (come potete vedere nel post Twitter riportato in calce alla notizia).

Che ne dite, vorreste questo Funko Pop nella vostra collezione? Cosa pensate di Kenny Ackerman e del suo ruolo ne L'Attacco dei Giganti? Fatecelo sapere nei commenti!