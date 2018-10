L'Attacco dei Giganti: il video di una terrificante esperienza virtuale ai Japan Studios!

Se sognate di vivere un'esperienza virtuale con i protagonisti de L'Attacco dei Giganti, allora dovreste visitare gli Universal Japan Studios. Qui è infatti possibile prendere parte a una proiezione davvero speciale, di cui vi riportiamo un breve video.

Alcuni fan, infatti, hanno partecipato a un'esperienza virtuale cinematografica dedicata all'anime tratto dal manga di Hajime Isayama. Vissuto come se fosse una sorta di videogioco in VR, anche a causa della computer grafica utilizzata per realizzare il filmato, la visuale dinamica e la frenesia della telecamera porta gli utenti a impersonare un personaggio intento a sostenere una battaglia contro i colossali titani.

Dopo giravolte, salti e jumpscare di ogni tipo - derivati dall'incedere sempre più minaccioso delle creature nemiche, il soldato in prima persona assiste ai suoi compagni Ricognitori mentre fanno a pezzi i Giganti uno dopo l'altro: la sequenza termina, infine, con un colpo magistrale da parte del capitano Levi, che interviene in soccorso del protagonista e lo invita a proseguire nello scontro.

Ricordiamo che, attualmente, la terza stagione animata de L'Attacco dei Giganti è in pausa: il finale midseason, giunto con l'episodio 12 della serie di Wit Studio, ci ha lasciati proiettandoci verso l'arco del Ritorno a Shiganshina, che tuttavia non vedremo sui nostri schermi prima di aprile 2019.