L'attuale arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha finalmente un titolo!

Iniziato due mesi fa sul circuito televisivo nipponico, l’arco narrativo attualmente trattato dall’anime di Boruto: Naruto Next Generations non è tratto dal manga, e almeno fino ad oggi non aveva nemmeno un nome ufficiale. L’ultimo numero della rivista settimanale Shonen Jump ne ha infatti svelato il titolo scelto dalla produzione.

Stando a quanto riportato dalle pagine del noto meagazine nipponico, l’attuale arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations è stato intitolato “La scomparsa di Mitsuki”. Un nome forse un po’ banale, ma che tutto sommato racchiude l’elemento principale (per non dire scatenante) della saga: il tradimento compiuto da Mitsuki ai danni del Villaggio della Foglia.



Grazie alla traduzione offertaci dall’utente Reddit OrganicDinosaur, apprendiamo inoltre che nell’ultimo numero del magazine sono stati pubblicati anche un accurato riepilogo dei recenti avvenimenti della serie e soprattutto alcune gustose informazioni circa la seconda metà dell’arco narrativo in corso. Ve le riportiamo di seguito.



“Ci sono stati alti e bassi nella prima metà dell’arco narrativo della ‘Scomparsa di Mitsuki’. Il ragazzo è sparito dal Villaggio della Foglia senza lasciare traccia!! Si è persino ipotizzato che Mitsuki possa essere lo shinobi assalitore dietro l’attacco avvenuto a Konoha… Deve essere una bugia!”



“La narrazione si sposterà gradualmente verso il Paese della Terra! Dopo essersi liberato di Boruto e dei suoi compagni, Mitsuki si metterà in viaggio assieme a Kokuyou e gli altri. Chi è la persona che li attende nel Paese della Terra?! Verrà mai il giorno in cui Mitsuki farà ritorno al Villaggio della Foglia?!”

Trasmesso sulla rete nipponica TV Tokyo dal mese di aprile 2017, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations è visionabile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano.