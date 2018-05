L'aumento di taglia sulla testa di Rufy visto in ONE PIECE potrebbe essere una strategia

Nel mondo di ONE PIECE non c'è nulla che indichi la pericolosità di un ricercato come il valore della teglia che pende sulla sua testa; ogni pirata degno di questo nome ne ha una, e Rufy non è da meno. Recentemente, la taglia su Cappello di Paglia è lievitata esponenzialmente, ma secondo una fan theory, l'incremento è dovuto a una strategia della Marina.

Come ormai noto, la taglia che pende sulla testa di Rufy ha raggiunto la cifra di un miliardo e mezzo e di Berry, valore che ha fatto guadagnare a Cappello di Paglia il titolo ufficioso di "Quinto Imperatore". L'incremento è avvenuto in seguito agli eventi di Whole Cake Island, dove Rufy ha sconfitto Charlotte Katakuri ed è riuscito a fuggire dalle grinfie di Big Mom.

Ma se l'aumento della taglia fosse legato più a un fattore strategico questa volta? Certo, ogni incremento è concepito per attirare le attenzioni dei cacciatori di taglie e di tutti coloro interessati alla ricompensa, ma il valore dato alla testa di Cappello di Paglia - pari a un miliardo e mezzo di Berry - potrebbe attirare le attenzioni - e le ire - di altre importanti figure.

Come avrete intuito, stiamo parlando di 3 dei 4 Imperatori. L'utente Reddit /Gsz21, ha esposto un'interessante teoria che afferma proprio che la nuova taglia di Rufy ha più a che fare con la Marina che con il possessore del Frutto Gom Gom. Come dice lo stesso autore della fan theory: "Questo non è un normale aumento di taglia, e tale incremento non vuol dire che tutti gli altri personaggi importanti della storia avranno una taglia più alta di questa. 1 4 Imperatori sono un'eccezione.

Questa era una situazione particolare e il governo ha deciso di dare a Rufy una spinta in più a livello strategico, in modo da dare agli Imperatori un motivo aggiuntivo per farlo fuori. Una taglia come questa è da pazzi nel mondo di ONE PIECE, incredibilmente da pazzi: le taglie riflettono il pericolo che un pirata o un criminale rappresenta per il mondo. Ecco perché hanno una logica interna."

Insomma, Rufy avrà anche smosso di molto le acque nel corso degli anni, ma la nuova taglia è esagerata perfino per uno come lui. Non ci resta che attendere i futuri capitoli di ONE PIECE per vedere nello specifico come i 4 Imperatori reagiranno.