L'autore di Black Clover, Yuki Tabata, ha omaggiato Dragon Ball con un suo disegno

Recentemente, Sui Ishida, autore di Tokyo Ghoul, ha voluto omaggiare Dragon Ball dedicando un disegno a Goku. Ishida non è stato l’unico. Infatti si è scoperto che anche l’autore di Black Clover, Yuki Tabata, realizzò un po’ di tempo fa una sua versione di Goku.

Come potete vedere più in basso, in calce alla notizia, Yuki Tabata ha realizzato Goku nella sua forma Super Sayan. Le vesti logore, la posa del Sayan e le linee presenti in questo disegno riescono ad esprimere grande forza ed energia.

L’immagine in questione è stata scannerizzata dal Dragon Ball: Super History Book da @alexchevalier1. Per chi non lo sapesse, il Dragon Ball: Super History Book è un libro da oltre 200 pagine uscito il 21 gennaio 2016 per celebrare il trentesimo anniversario della famosissima serie di Akira Toriyama. Il testo in questione oltre a contenere lo storyboard del capitolo finale di Dragon Ball e un’intervista ad Akira contiene anche diverse illustrazioni a tema Dragon Ball realizzate da diversi artisti come Tite Kubo (Bleach), Masashi Kishimoto (Naruto), Takeshi Obata (Death Note) Kohei Horikoshi (My Hero Academia), Yusuke Murata (One-Punch Man) e il già citato Yuki Tabata.

Cosa ne pensate del disegno di Tabata? Vi Piace?

