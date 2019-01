L'autore di Boruto: Naruto Next Generations festeggia il 2019 con uno sketch a tema Kabuki

Per celebrare il nuovo anno appena arrivato, Mikio Ikemoto, autore di Boruto: Naruto Next Generations, ha regalato ai fan un'illustrazione che ci propone il protagonista dell'opera vestito con un costume in stile Kabuki, davvero molto suggestiva.

Accodandosi a tutta la serie di autori che hanno voluto augurare a tutti gli appassionati di anime e manga un felice 2019, l'autore dei disegni del manga Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato sui social network un bellissimo sketch che raffigura il suo protagonista in un costume inedito.

Come potete vedere nella parte bassa della presente notizia (che riporta un'immagine contenuta nel post Twitter dell'informatissimo utente Boruto Explorer), l'illustrazione raffigura proprio il figlio del Settimo Hokage, Boruto, che, mentre indossa uno splendido vestito blu ispirato allo stile del tipico teatro Kabuki giapponese, usa un pennello per scrivere in rosso gli auguri per un felice 2019. Il tutto con anche la sagoma di un maiale in alto a destra, visto che il nuovo anno, secondo l'oroscopo cinese, sarà proprio l'anno di questo specifico animale.

In basso possiamo vedere la scritta "Happy New Year 2019 - Boruto: Naruto Next Generations", corredato dalle firme di Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, rispettivamente il disegnatore e lo sceneggiatore dell'opera in questione.

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel di Naruto e Naruto Shippuden di Masashi Kishimoto, ed è pubblicato in Giappone dalla Shūeisha sulle pagine di Weekly Shōnen Jump a cadenza mensile dal maggio 2016. Panini Comics, a partire da ottobre 2017, ha iniziato la pubblicazione italiana dell'opera.