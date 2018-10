L'autore DC Scott Snyder in costume da All Might di My Hero Academia

Vediamo come anche uno dei maggiori artisti della DC Comics, Scott Snyder, sia stato contagiato dalla passione per la serie di My Hero Academia, tanto da arrivare a scegliere come costume per l'imminente festa di Halloween quello dell'eroe numero 1 del franchise: All Might.

La fama e il successo della serie My Hero Academia, sia nella sua declinazione cartacea, creata dal mangaka Kōhei Horikoshi, sia in quella animata, opera dello studio Bones, non conosce rallentamenti, e continua a crescere in maniera esponenziale, e non solo tra i fan e gli appassionati dell'animazione giapponese, con una trasversalità che è sorprendente. Esempio ne sia la straordinaria passione nata in uno dei principali scrittori e creativi alle dipendenze della DC Comics: Scott Snyder.

L'autore ha recentemente recuperato in tempi record la serie animata, cadendo rapidamente vittima del fascino indiscutibile che la contraddistingue. A dimostrazione di tutto ciò, Snyder ha pubblicato sul suo account Twitter un suo selfie allo specchio, in cui sfoggia orgoglioso il suo splendido costume da All Might, che, come ogni appassionato saprà, è l'eroe numero 1 all'interno del mondo di My Hero Academia. Il post ci informa che sarà questo l'aspetto con cui accompagnerà i figli durante la notte di Halloween, in cui impersonerà il simbolo indiscusso della pace.

Per chi non ne fosse a conoscenza, l'autore della serie a fumetti Justice League e di molte altre opere DC, ha già esternato sui social il suo apprezzamento per la serie , che ha definito "divertente, fresca e commovente", lodandola a più riprese. Non c'è veramente prova migliore della capacità di My Hero Academia di toccare un pubblico veramente ampio, indipendentemente da età e preferenze culturali, cosa che rappresenta uno dei suoi maggiori punti di forza.

My Hero Academia è un manga shōnen scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, da cui è stata tratta una serie animata arrivata alla terza stagione, con la quarta già in produzione, anche se non si conosce ancora una finestra d'uscita. L'intero primo trio di stagioni è visibile gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID.