L'autore di Devilman Crybaby ha annunciato il suo prossimo progetto

Scopriamo qual è il progetto a cui sta lavorando Masaaki Yuasa, autore dell'acclamato Devilman Crybaby, che a quanto pare si incentrerà su una storia d'amore tra una surfista e un vigile del fuoco. Sembra infatti che si tratterà di un film pieno di scene romantiche e commoventi, senza però rinunciare a sequenze eccitanti tra acqua e fuoco.

Durante lo svolgimento del recentissimo Tokyo International Film Festival, il regista Masaaki Yuasa ha annunciato quale sarà il suo prossimo progetto. Si tratta di un lungometraggio, il cui titolo giapponese è " Kimi to, Nami ni Noretara"; la pellicola non ha ancora una traduzione inglese ufficiale, ma dovrebbe intitolarsi, approssimativamente, "Riding a Wave with You" ("Cavalcare un'onda inseme a te"). Il suo debutto nei cinema del Giappone dovrebbe avvenire nell'estate del 2019.

A quanto pare la storia sarà una semplice commedia romantica, con protagonisti una giovane surfista amante dell'acqua e un pompiere. Nonostante questo però Yuasa garantisce che il film sarà anche pieno di scene eccitanti e adrenaliniche, con un forte e simbolico contrasto tra fuoco ed acqua. Ecco la sinossi ufficiale divulgata dal distributore TOHO:

"Una volta entrata all'università, Hinako si trasferisce in una cittadina costiera. Lei ama il surf e quando cavalca un'onda si sente completamente senza paura, ma ha ancora molti dubbi riguardo al suo futuro. Quando un incendio scoppia improvvisamente in città, Hinako conosce un giovane pompiere, Minato. Grazie al tempo che spenderanno insieme e alle onde che cavalcheranno, Hinako si sente profondamente attratta da qualcuno che ha completamente consacrato se stesso all'aiuto degli altri. Anche Minato ha ovviamente riservato un posto speciale nel suo cuore per Hirako"

Masaaki Yuasa ha completato tutte le storyboard e sta attualmente lavorando alla fase di animazione, anche se ancora non è pronto ad annunciare alla stampa il cast delle voci. Il regista ha dichiarato che, anche in suoi lavori precedenti come Lu over the wall, non aveva mai lavorato ad una storia d'amore, e quindi ha deciso di dedicarcisi in questa istanza. I due protagonisti però, nonostante si innamorino, hanno molti segreti, cosa che renderà la storia godibile da un pubblico adulto. Yuasa ha aggiunto, tentando di spiegare il concetto dietro la pellicola:

"Che sia nel lavoro o nella vita privata, ci sentiamo spesso come se stessimo cavalcando un'onda, ma le onde non si piegano ai nostri desideri. Noi prendiamo l'onda che ci è toccata e tentiamo di cavalcarla. Di fluire con lei. Non sappiamo se tale onda ci porterà dove vogliamo andare finché non ci decidiamo a seguirla. Puoi pensarci quanto vuoi, ma non lo saprai mai fincheé non ti butti e provi. In questo difficile mondo, si basa tutto sullo scegliere l'onda migliore che possiamo. Volevo prendere due personaggi puri e lasciare che surfassero."

Masaaki Yuasa ha fatto il suo debutto nel 2004, dirigendo Mind Game, proseguendo la carriera con serie anime televisive, fino ad arrivare al suo ultimo lavoro, la serie televisiva animata Devilman Crybaby.

Cosa ne pensate del suo nuovo progetto? Vi interessa?