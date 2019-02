L'autore di Dorohedoro disegna la cover per il fumetto ispirato a Bloodborne

In occasione della pubblicazione giapponese del fumetto Bloodborne: The Deep of Sleep, ispirato al videogioco targato FromSoftware, il primo numero dell'opera ha avuto l'onore di una nuova e particolarissima copertina: a realizzarla è stato infatti Q Hayashida, autore dell'eccentrico manga Dorohedoro.

Uno dei titolo che sicuramente hanno segnato l'ultima generazione di console è sicuramente Bloodborne, l'esclusiva Sony targata FromSoftware che, con il suo potentissimo immaginario che pesca a piene mani dagli orrori partoriti da H.P. Lovecraft, ha conquistato irreversibilmente un posto nel cuore di tutti gli appassionati dei souls-like e dei videogiochi in generale. Tra questi ci sono anche numerosi appartenenti al mondo degli anime e dei manga, che non hanno tardato a far pervenire il proprio supporto.

Ci riferiamo in particolare ad un fumetto, intitolato Bloodborne: The Death of Sleep, una serie di quattro albi pubblicati da Titan Comics e scritta da Ales Kot e illustrata da Piotr Kowalski. L'opera appena citata è uscita in america per la prima volta nell'ottobre del 2018, e si appresta ora a fare il suo debutto anche sul mercato giapponese. Proprio in occasione di questo evento, si è svolta una collaborazione che coinvolge in prima persona uno degli esponenti di spicco del manga nipponico.

Stiamo parlando di Q Hayashida, l'uomo responsabile della creazione di quel lavoro assolutamente atipico, grottesco e oscuro che va sotto il nome di Dorohedoro. L'eccentrico autore ha deciso di omaggiare il titolo di FromSoftware con una nuova copertina per il volume 1, che potete ammirare anche voi in calce alla presente notizia. L'immagine raffigura uno dei cacciatori che abbiamo imparato a conoscere a Yharnam, che sfoggia fiero le sue armi sulla messe di cadaveri tramutati in belve distesi ai suoi piedi.

Che ve ne pare? Vi piace l'interpretazione che la mente dietro a Dorohedoro ha dato del mondo da incubo partorito da Hidetaka Miyazaki?

Dorohedoro è un manga di Q Hayashida, inizialmente pubblicato sulla rivista mensile Ikki e nel marzo 2015, successivamente alla chiusura di quest'ultima, è stato trasferito nella rivista settimanale Hibana. Tuttavia a seguito della dismissione di questa seconda rivista nell'agosto 2017, il manga si è spostato su Monthly Shōnen Sunday edito dalla Shogakukan a partire dall'11 novembre 2017. In Italia è edito da Planet Manga.