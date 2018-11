L'autore di Fairy Tail e Edens Zero sta creando qualcosa di nuovo per i fan

Durante un'intervista rilasciata per il pubblico americano, Hiro Mashina, conosciuto dal grande pubblico per aver creato Fairy Tail, e ora impegnato con il suo nuovo manga, Edens Zero, ha lasciato intendere che nel suo futuro prossimo ci sono altre opere a cui i fan dovrebbero guardare con attenzione.

Dopo la conclusione della sua opera più conosciuta, Fairy Tail, il mangaka Hiro Mashina non si è concesso quasi nessun tipo di riposo, ed è anzi più attivo che mai. Non solo è al lavoro sul suo nuovo manga Edens Zero, ma supervisiona anche il sequel del suo capolavoro, intitolato Fairy Tail: 100 Years Quest. Ma le sorprese per i fan non sono finite, almeno a quanto assicura lo stesso Mashina in una recente intervista.

Nelle scorse ore infatti, è apparsa sul canale ufficiale Youtube della divisione americana della casa editrice giapponese Kodansha (Kodansha Comics) un'intervista rilasciata dall'autore in questione. Mashina si rivolge (parlando ovviamente al pubblico americano) dapprima a tutti gli appassionati di Fairy Tail, informandoli che la serie animata sta raggiungendo la parte finale del suo climax ascendente, e che quindi spera che vorranno continuare a seguirla ancora e con il fiato sospeso.

Il mangaka passa poi a parlare della sua attuale opera in corso di pubblicazione, Edens Zero, che è serializzato sullo Weekly Shonen Jump dal giugno di quest'anno, arrivando a 21 capitoli totali, ricordando ai fan americani che il primo volume cartaceo sta per arrivare sul mercato (in Italia la serie arriverà nel corso del 2019, per merito della casa editrice Star Comics).

Ma è la parte conclusiva che interesserà maggiormente i lettori, dato che Mishima, rivolgendosi agli appassionati delle sue opere, dichiara che:

"Anche se al momento non ne posso parlare in maniera approfondita, sappiate che ho alcune altre cose interessanti per le mani, a cui sto lavorando. Spero che possiate apprezzarle e continuare a far parte del Mondo di Mashima in costante crescita!"

Di cosa credete si tratti? Pensate che sarà un altro tassello del franchise di Fairy Tail o di opere totalmente inedite? Siete eccitati all'idea che Mashima sia costantemente alla ricerca di nuove sfide lavorative? Fatecelo sapere nei commenti!