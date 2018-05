L'autore di Fairy Tail ha proposto ai fan un simpatico crossover con Game of Thrones

Hiro Mashima, stimato autore di Fairy Tail, è un mangaka che fa parlare di sé quasi ogni giorno. Sempre molto attivo sui social, stavolta il sensei non ha condiviso coi fan uno dei suoi meravigliosi sketch, bensì una simpatica foto che propone un crossover tra Fairy Tail appunto e una serie live-action del calibro di Game of Thrones.

Visionabile in calce all’articolo, la fotografia presenta una riproduzione in scala del Trono del Spade, su cui stavolta non poggiano né il dispotico Joffrey Baratheon, né sua madre Cersei Lannister. In questo caso, infatti, il “Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini”, nonché “Signore dei Sette Regni e Protettore del Reame” è addirittura Happy, il buffo Exceed che accompagna il protagonista Natsu Dragneel in tutte le sue (dis)avventure.



Con un pesce tra le zampe, l’Exceed è riuscito ad abbattere Joffrey con un solo colpo, per poi gustarsi la propria merenda comodamente sdraiato sul trono che, negli anni, ha spinto intere generazioni di uomini a massacrarsi. Nel suo post su Twitter, Mashima ha così commentato l’immagine: “Happy è seduto sul Trono di Ferro”.

Conoscendo Hiro Mashima e le geniali stramberie partorite di volta in volta dalle sue matite, non è escluso che l’autore, in futuro, non decida di realizzare qualche sketch (o magari un breve one-shot) dedicato alle avventure di Happy nel mondo di Westeros. Con un po’ di fortuna, lo stesso Natsu potrebbe unirsi al crossover e incontrare i maestosi draghi di Daenerys Targaryen.

E voi cosa ne pensate della fotografia scattata dal sensei Mashima? Non trovate che persino Happy sarebbe un sovrano migliore di Joffrey Baratheon?