L'autore di Fairy Tail ha pubblicato splendidi sketch di Lucy Heartfilia e Chelia Blendy

Dopo aver proposto ai fan un buffo crossover tra Fairy Tail e Game of Thrones, che solo qualche giorno fa vedeva Happy come nuovo sovrano dei Sette Regni, oggi il geniale mangaka Hiro Mashima torna a far parlare di sé e della propria opera magna grazie ai due splendidi sketch diffusi via Twitter nelle ultime ore.

Pubblicate nel primo pomeriggio e visionabili in calce all’articolo, le due illustrazioni pongono sotto i riflettori le bellissime Lucy Heartfilia e Chelia Blendy, due delle più dotate e caparbie maghe appartenenti rispettivamente alle gilde Fairy Tail e Lamia Scale.



Co-protagonista del manga di Fairy Tail, Lucy Heartfilia, la più abile Maga degli Spiriti Stellari del proprio tempo, è raffigurata stavolta con indosso un sensuale costume da cameriera (o maid, se preferite). Dopo aver raccolto i capelli in due lunghe code che le scivolano lungo le spalle, la fanciulla, probabilmente con l’intenzione di dare una pulita alla sede della gilda più scalmata di sempre, si è infilata un costume davvero sexy, che pone in risalto le sue generose forme. A giudicare dalla sua espressione, tuttavia, qualcosa dev’essere andato storto...

Più giovane ma altrettanto formosa, la timida Chelia indossa invece un abito ben più sobrio, che tuttavia evidenza le sue irresistibili curve. Caratterizzata dalla solita pettinatura che le dona un aspetto alquanto fanciullesco, Chelia appare molto allegra, e le braccia raccolte dietro la schiena lasciano pensare che la fanciulla possa trovarsi in imbarazzo. È mai possibile che Hiro Mashima, con questo delizioso sketch, abbia voluto mostrarci il look che le farebbe sfoggiare durante un appuntamento romantico?

