L'autore di JoJolion rivela che l'ottava saga di JoJo è vicina alla conclusione

Nel corso di una recente intervista che il mangaka Hirohiko Araki, autore della longeva serie intitolata Le bizzarre avventure di JoJo, è emerso che il manga di JoJolion si starebbe avvicinando sempre più all’inizio dell’arco narrativo finale dell’ottava parte di JoJo.

Sempre nel corso dell’intervista, l’autore ha precisato che quando inizia una serie non ha l’abitudine di stabilirne fin dal principio la conclusione. Al contrario, le idee adoperate, sia per quanto riguarda la storia in generale che i combattimenti, gli verrebbero di volta in volta. Considerando che questa è un’abitudine molto diffusa fra gli autori di manga, la notizia non ci ha sconvolti particolarmente, ma è comunque curioso scoprire che una storia tanto lunga e complicata venga ideata “a piccoli sviluppi”, non trovate?

Serializzato sulle pagine di Ultra Jump, rivista mensile nipponica edita da Shūeisha, JoJolion ha compiuto il proprio esordio nel lontano mese di maggio 2011. Al momento la serie si compone di 18 volumetti, e si stima che abbia venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il globo. In Italia il fumetto è edito da Star Comics, che finora ci ha proposto i primi 15 volumi.

Per maggiori informazioni sulla serie, vi invitiamo a consultare la sinossi ufficiale proposta di seguito.



“Nel 2011, un terribile terremoto sconvolge l’intero Giappone. Una delle città più colpite dal disastro è Morioh Chô, situata proprio sull’epicentro del fenomeno. Come risultato della catastrofe, strani cumuli di terra si formano attorno alla città, superando i dieci metri di altezza e interferendo con l’erogazione della corrente elettrica, dell’acqua e del gas. Mentre si trovava vicino a uno di questi cumuli, Hirose Yasuho individua un ferito affetto da amnesia e decide di aiutarlo, scoprendo che questi è dotato di poteri soprannaturali e di ben quattro testicoli.”