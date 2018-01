L'autore di My Hero Academia celebra Devilman Crybaby con due splendide illustrazioni!

Dato l’incredibile successo di Devilman Crybaby , approdato susolo qualche giorno fa, i fan di tutto il globo stanno dedicando sempre più disegni alla serie tratta dal leggendario manga di. Persino il creatore diha voluto omaggiare la nuova serie d’animazione...

Visionabili in calce all’articolo, i due disegni realizzati dal sensei Kohei Horikoshi immortalano rispettivamente Devilman e uno scontro fra Akira Fudo (nei panni di Amon) ed un demone chiamato Sirene. Sebbene le illustrazioni del sensei faranno di certo la gioia dei suoi fan, è probabile che questi disegni così ben realizzati non facciano altro che aumentare l’hype di coloro che attendono con impazienza la terza stagione animata di My Hero Academia.



Come rivelato durante l’evento "My Hero Academia: U.A. School Festival”, questa dovrebbe esordire sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile 2018, mentre un film tratto dall’opera raggiungerà le sale cinematografiche durante l’anno corrente. La pellicola narrerà una storia non inclusa nel manga originale, e lo stesso Horikoshi ha promesso che il lungometraggio sarà caratterizzato da scene di azione davvero frenetiche.

Scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, My Hero Academia è serializzato in Giappone su Weekly Shonen Jump. Composto al momento da 16 tankobon, il manga è disponibile anche in Italia grazie all'editore Star Comics, che di recente ne ha ha pubblicato il 12° volumetto. Dal fumetto sono state tratte due serie di animazione, già visionabili anche con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito e legale VVVVID.