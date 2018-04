L'autore di My Hero Academia celebra la Stagione 3 con sketch delle ragazze della 1-A

La Stagione 3 di My Hero Academia ha preso il via da meno di una settimana, ma sembra che l'autore del manga originale - Kohei Horikoshi - sia apprezzando l'adattamento animato a cura di Studio Bones. Per l'occasione, il mangaka ci ha regalato uno sketch delle ragazze della classe 1-A che farà gongolare i maschietti.

Il disegno in questione, infatti, omaggia le vicende viste nel primo episodio della terza stagione di My Hero Academia, con gli studenti della 1-A che si organizzano per una giornata in piscina prima del ritiro estivo. Se in primo piano abbiamo le forme abbondanti e sensuali di Ochaco e Momo in bikini, con dietro le altre ragazze, a suscitare ilarità sono i volti di Mineta e Kaminari, che come al solito guardano lascivamente le curve delle loro compagne.

Kohei Horikoshi, autore del manga originale, ha pubblicato il disegno sul proprio account Twitter, accompagnato dal seguente commento:

"È un po' tardi, ma grazie a tutti per guardare l'anime! Era un giorno un po' troppo piovoso per i costumi da bagno, però. Grazie per seguire l'anime ogni sabato da ora in poi. Non vedo l'ora anche io, in veste di fan come voi!"

Il prossimo episodio di My Hero Academia 3, il secondo, sarà trasmesso sulle TV nipponiche sabato 14 aprile.