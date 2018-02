L'autore di My Hero Academia ha realizzato un nuovo sketch su Kyoka Jiro

I fan di My Hero Academia stanno vivendo un ottimo 2018 tra la terza stagione della serie che si prepara alla premiere di Aprile e il manga che sta iniziando un nuovo arco narrativo. In realtà, questo nuovo arco sembra che avrà la fan favoritecome punto centrale della trama.

Per celebrare questo personaggio, e l'uscita del volume 17 del manga in Giappone, il creatore della serie, Kohei Horikoshi, ha pubblicato un nuovissimo sketch su Twitter che mostra Kyoka Jiro. Il nuovo disegno, che potete trovare comodamente in calce alla notizia, ritrae Jiro in alcuni bei vestiti che si adattano alla sua personalità rock (che sembra giocare un ruolo importante nell'imminente festival culturale della serie) mentre il suo quirk di Jack Auricolare è profondamente radicato nel muro dietro di lei.

I fan dell'anime potranno vedere presto Jiro e gli altri studenti della U.A. nella terza stagione di My Hero Academia, che adatterà l'arco "School Trip". Questo arco segue gli studenti della Classe 1-A in una foresta dove passeranno le vacanze estive per portare il controllo dei loro Quirk ad un nuovo livello. Improvvisamente, l'Unione dei Villain attaccherà per rapire uno degli studenti e Midoriya e gli altri dovranno pensare rapidamente alle loro mosse.