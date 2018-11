L'autore di ONE PIECE promette degli sviluppi inaspettati e imprevedibili!

Nel corso di una recente intervista, lo stimato mangaka Eiichiro Oda, autore del celeberrimo ONE PIECE, è tonato a parlare dell’arco narrativo di Wano Country, che secondo il suo avviso si svilupperà in una maniera del tutto imprevedibile... Trovate tutti i dettagli subito dopo il salto!

Esattamente come succede da sempre per il franchise di Dragon Ball, ONE PIECE gode di una fanbase molto attenta al benché minimo dettaglio e sempre pronta a edificare elaborate teorie anche piuttosto fantasiose. A ragion veduta, troppo spesso i fan riescono addirittura a prevedere con mesi e mesi di anticipo alcuni eventi futuri di ONE PIECE, come successe non molto tempo fa - giusto per fare un esempio - col Tamatebako (lo “Scrigno Fatato” dell’Isola degli Uomini-Pesce).



A ragion veduta, il sensei Oda ha sempre il timore di tradire le aspettative dei propri lettori. Sempre a sua detta, tuttavia, l’arco narrativo in corso sarà del tutto imprevedibile, e addirittura spiegherà ai suoi fan il significato stesso dell’espressione “oltre l’immaginazione”. Di seguito riportiamo dunque uno stralcio della suddetta intervista.

“Sono preoccupato dalle ‘previsioni’ effettuate dai lettori... Quando la mia immaginazione supera quella dei lettori, ho quasi la sensazione di tradirli. Ciononostante, faccio del mio meglio per rendere il manga sempre più sorprendente ed entusiasmante. Ogni capitolo riprende gli sviluppi del precedente, eppure vi sono diversi elementi che avevo stabilito sin dal principio, come ad esempio il fatto che Ace fosse figlio di Roger, o la sua morte durante la guerra, o anche il fatto che proprio Shanks avrebbe messo fine alla guerra [di Marineford].



Una volta mi hanno detto che Senior Pink non era un granché, e quindi ho deciso di esplorare il suo passato per cercare di trasmettere la mia idea del personaggio. Con l’avvento dell’arco narrativo di Wano sarà tutto diverso... Ho già raccontato all’editore Naito l’intera trama della saga e lui ha compreso quanto questa sia entusiasmante, qualora la si segua dall’inizio alla fine.

Riesco a immaginare quanto i fan potranno prevedere, ma vi assicuro che stavolta gli sviluppi saranno del tutto inaspettati e imprevedibili. Gli ostacoli saranno talmente ostici che nemmeno l’immaginazione dei fan potrà prevedere quanto accadrà. Espanderò l’immaginazione per mostrare a tutti voi il significato dell’espressione ‘oltre l’immaginazione’.”

Cosa ne pensate di queste recenti affermazioni di Oda? Siete sempre più curiosi di scoprire cos'accadrà nei prossimi atti della saga di Wano Country?