L'autore di One-Punch Man pubblica un'inquietante illustrazione di Halloween

In occasione della festa più spaventosa dell'anno, il disegnatore di One-Punch Man, Yūsuke Murata, ha pubblicato un'illustrazione in cui mostra alcuni dei protagonisti della serie travestiti per l'occasione.

La festa di Halloween sarà anche ormai passata, ma non tutti hanno perso la sensazione che la sua influenza esercita sulle persone, come dimostra l'illustrazione che Yūsuke Murata, disegnatore di One-Punch Man, ha voluto condividere attraverso il suo account Twitter, anche se in colpevole ritardo. Nell'immagine possiamo osservare alcuni dei principali protagonisti della serie mentre, travestiti come è tradizione in questa occasione, mangiano e si divertono. Con Saitama al centro che indossa una gigantesca zucca intagliata, il tutto, più che spaventoso, risulta inquietantemente divertente.

Tra gli altri possiamo osservare anche Genos, vestito da mostro di Frankenstein, Child Emperor che si è travestito da vampiro, Watchdog Man (che non ha bisogno di travestirsi, come sappiamo), Zombieman e le splendide streghe Tatsumaki e Fubuki.

Gli appassionati sono felici di vedere i protagonisti mentre si rilassano, anche in considerazione del fatto che il manga ideato da ONE al momento è in un climax di violenza e tensione senza precedenti. Negli ultimi capitoli abbiamo assistito all'attacco che l'associazione degli eroi ha portato al covo dei villains, con tanto di scontri spettacolari e sfoggio di poteri inediti, senza farci mancare picchi di drammaticità.

Cosa ne pensate? Vi piace l'illustrazione realizzata da Murata?

One Punch Man ha le sue origini nella serie webcomic realizzata da ONE nel 2009. Dopo essere diventato virale, la collaborazione fra l'illustratore Yusuke Murata e UNO ha portato alla pubblicazione dell'opera sulla rivista Weekly Young Jump di Shuiesha. Lo studio J.C. Staff ha recentemente confermato che la seconda stagione di One Punch Man verrà presentato in anteprima nell'aprile del 2019.