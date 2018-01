L'autore di Shaman King ha indetto un sondaggio per stabilire il personaggio più amato!

Secondo quando riportato dal portale nipponico, in occasione del ventesimo anniversario di, avrebbe lanciato un enorme sondaggio per stabilire chi sia il personaggio più amato dai fan della propria opera.

Lanciato proprio ieri, il sondaggio coinvolge addirittura 376 personaggi, incluse le varie versioni del protagonista Yoh Asakura e degli altri personaggi principali, i quali, nel corso della vicenda, hanno ottenuto sempre nuovi poteri, che troppo spesso ne influenzavano persino il look durante le battaglie. Il sondaggio terminerà il 31 gennaio 2018, pertanto invitiamo gli interessati a visitare il sito ufficiale di Kodasha per potere esprimere la propria preferenza.



Serializzato dal 1998 su Weekly Shonen Jump, il manga di Shaman King si era concluso nel 2004 dopo 32 volumetti e 285 capitolo. Inizialmente incompleta, la serie ha poi goduto nel 2008 di una riedizione, che oltre a colmare un grave buco narrativo, ha proposto ai lettori un ricco finale alternativo. Entrambe le edizioni sono disponibili anche in Italia grazie all’editore Star Comics.



Nei giorni scorsi, inoltre, l’editore nipponico Kodansha ha annunciato a sorpresa che la serie tornerà nel 2018 con un nuovo arco narrativo. Serializzato stavolta sulle pagine di Weekly Shonen Edge, il progetto sarà curato sempre da Hiroyuki Takei, ma al momento non ne è chiara la collocazione temporale. La serializzazione del fumetto comincerà nel corso della prossima primavera.